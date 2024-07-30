Курские спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

В Курске спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший после атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

ВСУ нанесли удар в ночь на 28 июля, отметил Смирнов. В результате загорелись три резервуара с топливом. Огонь удалось потушить в 05:50 (совпадает с московским временем. – Прим. ред.).

К ликвидации возгорания привлеклись 140 спасателей и 32 единицы техники, отметил глава региона. Он также уточнил, что никто из жителей и работников нефтебазы не пострадал, и поблагодарил специалистов за выполненную работу.

Ранее в Острогожском районе Воронежской области упавший БПЛА повредил при падении объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Как уточнил глава региона Александр Гусев, дрон повредил кровлю здания, после его падения возник пожар, который был оперативно потушен местными силами.

Кроме того, в ночь на 29 июля из-за атаки беспилотников ВСУ была повреждена электростанция на территории Глазуновского района Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал об отсутствии пострадавших.