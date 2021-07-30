Ростовский завод подтвердил информацию о госпитализации 7 рабочих после ЧП в цеху

15:46
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Комбинат "Каменский", расположенный в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области, подтвердил информацию о госпитализации семерых рабочих после произошедшего в одном из цехов ЧП, сообщает РИА Новости.
Накануне около 20:00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание. Его быстро ликвидировали, однако пострадали семь человек.
Коллега пострадавших опровергла информацию о том, что причиной аварии в цеху химкомбината стала неопытность сотрудников. По ее словам, они не были новичками.
"Это моя смена. Там два близких моих друга обгорели и находятся в критическом состоянии. Они были не новичками никто", – рассказала "Газете.ру" сотрудница комбината.
Она добавила, что пока никто о причинах аварии не говорит. Для выяснения причин ЧП на территории комбината проведут экспертизу с участием специалистов из Москвы.
Ранее взрыв газа произошел в доме в Нижнем Новгороде. В результате были разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, а также выбиты стекла.
Из здания удалось эвакуировать 28 человек. При этом трое пострадавших получили различные травмы. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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