Два человека пострадали в ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в аварии с участием двух автомобилей в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД РФ по городу.

Уточняется, что авария произошла на улице Адмирала Корнилова. Там столкнулись Volkswagen и Lada. В настоящий момент устанавливаются подробности ДТП.

Тем временем в пресс-службе столичного управления МЧС РФ опровергли информацию о зажатых людях в автомобиле.

Ранее сообщалось о столкновении трех автомобилей в городском округе Лосино-Петровский. Авария с участием автомобилей Ford, Kia и Range Rover произошла в поселке Свердловский. В результате аварии погиб один человек.

