ДТП произошло в поселке Мосрентген

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Авария произошла в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова, передает телеканал Москва 24.

На место происшествия выехали экстренные службы. По словам очевидцев, в результате аварии три человека оказались зажаты в автомобиле.

Ранее сообщалось о столкновении трех автомобилей в городском округе Лосино-Петровский. Авария с участием автомобилей Ford, Kia и Range Rover произошла в поселке Свердловский. В результате аварии погиб один человек.

