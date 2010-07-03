Один человек погиб при столкновение трех автомобилей в Подмосковье

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Один человек погиб при столкновение трех автомобилей в городском округе Лосино-Петровский. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Авария с участием автомобилей Ford, Kia и Range Rover произошла в поселке Свердловский. "В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы. Среди них двое несовершеннолетних", – рассказал дежурный офицер.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне на МКАД в районе Волгоградского проспекта столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадавшим оказался один человек.

