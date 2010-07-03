На МКАД столкнулись 4 автомобиля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД в районе Волгоградского проспекта. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

"На внешней стороне 10 километра МКАД произошло столкновение четырех автомобилей – двух грузовых и двух легковых", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате аварии пострадавшим оказался один человек. На месте ДТП работают экстренные службы.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – заключили в ведомстве.

Ранее появились сообщения о ДТП на Дмитровском шоссе. Там столкнулись автомобиль каршеринга и рейсовый автобус. Пострадали 2 человека.