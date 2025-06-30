ОНТ: КГБ Белоруссии предотвратил атаку на стратегические объекты страны

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Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии провели операцию по срыву атак на государственные стратегические объекты, сообщает телеканал ОНТ.

По информации телеканала, операция под названием "Гарпун" длилась 732 дня. В рамках операции специалисты КГБ выманили в Белоруссию из-за рубежа организатора диверсионной группы, которая готовила БПЛА для атаки на белорусские стратегические объекты.

Также журналисты ОНТ заявили, что все подробности "Гарпуна" будут раскрыты в эфире 30 июня.

Ранее сотрудники таможни Белоруссии пресекли незаконный ввоз из Польши крупной партии взрывчатки. По данным следствия, ее планировали транспортировать в Россию для совершения теракта.

Кроме того, Совбез Белоруссии подчеркивал, что белорусские экстремисты хотят захватить приграничные районы страны. По данным ведомства, западные страны руководят процессами обучения боевиков из радикальной белорусской оппозиции для совершения операций на границе государства.