Пресс-секретарь Лукашенко подтвердила освобождение гражданина США Зенковича

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Гражданин США Юрий Зенкович, содержавшийся под стражей в Белоруссии, был освобожден по просьбе американской стороны. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, ее слова передает телеграм-канал "Пул первого".

"По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан: слушайте, смотрите интервью, которые он давал, и судите сами", – уточнила Эйсмонт.

17 апреля 2022 года лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политологи Григорий Костусев, Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.

После Зенковича, Костусева и Федуту задержали и обвинили в подготовке переворота в Белоруссии. Суд назначил им длительные тюремные сроки. В частности, Зенкович получил 11 лет лишения свободы.