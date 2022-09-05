Суд вынес приговоры фигурантам дела о попытке госпереворота в Белоруссии

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Суд в Минске приговорил к длительными тюремным срокам политологов Григория Костусева и Александра Федуту, а также юриста Юрия Зенковича, обвиняемых в подготовке переворота в Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА.
"Приговором Минского областного суда граждане Республики Беларусь Юрий Зенкович, Александр Федута и Григорий Костусев <...> признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем", – говорится в сообщении.
Костусеву и Федуте суд назначил по 10 лет лишения свободы, Зенковичу – 11 лет. Последний также признан виновным в создании и руководстве экстремистской организацией, публичных призывах к захвату власти и иных действиях, угрожающих нацбезопасности страны.
Кроме того, к 2,5 года колонии приговорены юрист Ольга Голубович и активист Денис Кравчук. Их признали виновными в активном участии в действиях, нарушающих общественный порядок, и сопротивлении представителям власти.
17 апреля Александр Лукашенко заявил, что Костусев, Федута и Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. Позже Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании в России Зенковича и Федуты.
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