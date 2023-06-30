421 человека задержали за ночь во Франции за участие в погромах

Фото: РИА Новости/Евгений Полойко

Стражи порядка задержали 421 человека по всей Франции в ходе беспорядков, которые продолжаются уже третью ночь подряд после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа Нантере. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Погромы агрессивно настроено протестующих продолжаются в разных городах страны. Граждане жгут машины и мусорные баки, а также вступают в стычки с полицией.

Сообщается о поджогах административных зданий и мародерстве в магазинах. Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ.

Протесты во Франции вспыхнули после того, как 27 июня в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям стражей правопорядка.

На видео, распространившемся в Сети, видно, как Mercedes остановился по требованию полиции. Один из полицейских подошел к водителю, в то время как его напарник был на расстоянии и навел на подростка оружие. Автомобиль тронулся с места, и полицейский выстрелил. Молодой человек получил ранение в живот и скончался на месте.

Застреливший подростка полицейский впоследствии был помещен под стражу. Это не остановило протестующих, которые выходят на улицы уже третью ночь подряд.



Во Франции задействуют 40 тысяч полицейских из-за беспорядков