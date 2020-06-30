В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 35 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

По последним данным, в России зафиксировано 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 403 430. За весь период зарегистрирован 9 166 летальных исхода.

Ранее стало известно, что москвичи смогут принять участие в массовом бесплатном тестировании на иммунитет к коронавирусу.

Это необходимо для выявления особенностей эпидемического процесса, составления прогноза его развития и планирования мероприятий по профилактике.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова указала, что антитела к вирусу обнаружили примерно у 20 процентов уже прошедших тестирование москвичей.

При этом доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев отметил, что дальнейшее распространение коронавируса будет похоже на сезонное поведение гриппа.