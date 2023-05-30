Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Водитель BMW сбил трех человек на тротуаре Олимпийского проспекта в Мытищах. О происшествии сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД по Московскому району.

Инцидент случился около 10:00 30 мая.

"Водитель, управляя автомобилем, выехал на тротуар. Совершил наезд на трех пешеходов, в результате ДТП три человека госпитализированы", – рассказали правоохранители.

В свою очередь, прокуратура Московской области рассказала подробности случившегося в своем официальном телеграм-канале. По информации надзорного ведомства, автомобиль BMW столкнулся с другой машиной в районе дома №17 на Олимпийском проспекте, после чего выехал на тротуар. Три человека были доставлены в больницу, а 16-летнему подростку медицинскую помощь оказали на месте.

Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

Ранее мужчина насмерть сбил подростка на Новосходненском шоссе. ДТП произошло около 15:40 28 мая. По информации столичной прокуратуры, подросток двигался навстречу автомобилям, в результате чего случилось столкновение.

Позднее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии. Правоохранители уточнили, что подросток получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля-фуры продолжил движение и уехал с места ДТП.

