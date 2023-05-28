Авария затруднила движение на МКАД в районе шоссе Энтузиастов

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 2-го километра московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) случилась авария с участием автомобиля и пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", – подчеркнуло ведомство.

Согласно информации, водителям транспорта следует выбирать альтернативные маршруты движения.

До этого водитель автомобиля сбил подростка на велосипеде на Новосходненском шоссе в Москве, после чего скрылся. В результате ДТП ребенок погиб. Авария случилась около 15:40 28 мая. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель автомобиля сбил девятилетнего ребенка, который направлялся по пешеходному переходу на Люблинской улице в Юго-Восточном административном округе столицы. В результате случившегося мальчик попал в больницу.