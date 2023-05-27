Автомобиль сбил мужчину на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель автомобиля сбил мужчину, который перебегал дорогу на Зеленом проспекте в Восточном административном округе. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Отмечается, что мужчина Мужчина 1997 года рождения был госпитализирован.

Согласно данным, прокуратура ВАО проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Дептранс Москвы сообщил, что проезжая часть за Зеленом проспекте освободили после ДТП.

"Проезжая часть освобождена", – отметили в ведомстве.

Ранее водитель автомобиля сбил девятилетнего ребенка, который направлялся по пешеходному переходу на Люблинской улице в Юго-Восточном административном округе столицы.

Прокуратура округа взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего, ход и результаты административного расследования.

