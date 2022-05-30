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Происшествия

14:31

В Ленобласти задержали девушку с тубусом от переносного ракетного комплекса

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал SHOT

Росгвардейцы в Ленинградской области задержали женщину со стреляным тубусом от переносного противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Росгвардии.

Отмечается, что местные жители заметили девушку с предметом, похожим на гранатомет, у магазина на проспекте Авиаторов Балтики в городе Мурино. По их вызову на место приехали взрывотехники ОМОН "Бастион".

"В результате осмотра подозрительного предмета специалисты <...> установили, что это пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что этот предмет не представляет опасности. Официальных комментариев МВД по данному инциденту представлено не было.

Ранее снаряд к противотанковому гранатомету взорвался в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах. В результате происшествия пострадали двое прохожих.

Позже стало известно, что выстрел к ручному противотанковому гранатомету был привезен в качестве трофея с Украины мужчиной, занимающимся гуманитарной помощью.

Суд заключил под стражу владельца взорвавшегося в Мытищах гранатомета

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