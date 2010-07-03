СК проверит информацию о травмировании мальчика в столичном детсаду

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи начали проверку информации о травмировании ребенка в детском саду на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что пятилетний мальчик получил травму в детсаду № 2477.

У него выявили тупую травму живота и разрыв правой доли печени. В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В ночь с 12 на 13 мая младенец, находящийся на лечении в медучреждении в центре столицы, упал с кровати. Он получил телесные повреждения в области головы и скончался, несмотря на проведенную операцию.

Выяснилось, что ребенок спал с мамой на взрослой кровати. При этом в палате была детская кровать. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".