В Минздраве прокомментировали смерть упавшего с кровати младенца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мать девятимесячного ребенка, который погиб после травм, полученных при падении в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, оставила его на взрослой кровати, невзирая на запрет. Также в помещении была детская кроватка с высокими защитными бортами, которую женщина проигнорировала, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Она была ознакомлена с правилами внутреннего распорядка и дала письменное информированное согласие, включавшее запрет на оставление ребенка на взрослой кровати", – говорится в сообщении пресс-службы.

Несмотря на это, в ночь с 12 на 13 мая в присутствии матерей двух детей, находившихся в той же палате, ребенок упал с кровати матери.

Из-за нарушений свертываемости крови и прочности костей черепа малыш получил черепно-мозговую травму. Ему оказали всю необходимую помощь, а для дальнейшего лечения малыша перевели в специализированное нейрохирургическое отделение Морозовской больницы.

Там его прооперировали, однако 28 мая ребенок умер.