Возбуждено уголовное дело после гибели младенца из-за падения с кровати в больнице

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после смерти младенца в больнице в центре Москвы. Об этом сообщила старший помощник главы столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
"В ночь с 12 на 13 мая текущего года младенец, находящийся на лечении в медицинском учреждении в центре Москвы, в результате падения с кровати получил телесные повреждения в области головы, от которых впоследствии наступила его смерть. Установлено, что в ту ночь ребенок спал совместно с мамой на взрослой кровати, несмотря на то, что данная палата была оборудована необходимой детской кроватью", – сказала она Агентству "Москва".
Обстоятельства ЧП выясняются. Дело возбуждено по статье "Халатность". Ребенок умер через две недели после травмы, смерть наступила 28 мая. Ранее сообщалось, что мать оставила своего девятимесячного ребенка на взрослой кровати, несмотря на наличие в комнате детской кроватки. Минздрав сообщал, что это произошло в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова.
Из-за нарушений свертываемости крови и прочности костей черепа ребенок получил черепно-мозговую травму, ему оказали всю необходимую помощь, а для дальнейшего лечения перевели в специализированное нейрохирургическое отделение Морозовской больницы.
В Министерстве здравоохранения прокомментировали смерть упавшего с кровати младенца
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