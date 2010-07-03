Мать попавшего в реанимацию в Ногинске ребенка заявила, что ее оклеветали

Мать ребенка, который попал в реанимацию в Ногинске, заявила телеканалу Москва 24, что ее оклеветали. По предварительной информации, мальчика покусали собаки. Однако соседи утверждают, что виновата семья, так как за детьми плохо смотрели и двухлетний малыш гулял без родителей. Кроме того, не исключено, что травмы мальчик получил еще до встречи с собаками.

Мать мальчика Ирина Баранчикова опровергла эти утверждения. "Я ни в чем не согласна, я еще напишу заявление", − пригрозила женщина. "Оклеветали, вы написали неправильно все!" − заявила она. При этом она отказалась отвечать на вопросы журналистов и изложить свою версию того, что произошло.

В местной администрации рассказали, что ребенок растет в неблагополучной семье, на которую уже не раз обращали внимание органы опеки. До сих пор никто не может с точностью утверждать, что раны на теле малыша, действительно, от укусов собаки. "Врачи, сотрудники здравоохранения пока что не берутся однозначно сказать, что полученные раны, которые есть у ребеночка, соответствуют собачьему укусу", − пояснил замглавы Богородского городского округа Ногинска Олег Шойко.

Он отметил, что семья мальчика в свое время уже состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. "В любом случае окончательный вердикт будет вынесен следственными органами", − добавил Шойко.

Как рассказал зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних Богородского городского округа Евгений Иванов, "мама привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей". По его словам, первая претензия к семье − антисанитарные условия в квартире. Кроме того, подчеркнул Иванов, старшую девочку "своевременно не оформили в первый класc".

Пострадавший мальчик пока остается в больнице. По словам врачей, его жизни ничто не угрожает.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" после нападения собаки на ребенка в Ногинске. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.