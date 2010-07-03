СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Ногинске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы Главного следственного управления СК России по Московской области Ольгу Врадий.

Она заявила, что по факту проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Инцидент произошел вечером 26 мая во дворе жилого дома. Искусанный собакой ребенок был доставлен в реанимационное отделение больницы. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

