В КЧР отменили соревнования по баскетболу после ДТП с командой на Ставрополье

19:48
Фото: РИА Новости/ГИБДД МВД РФ
После аварии с погибшими детьми в Ставропольском крае власти Карачаево-Черкесии отменили турнир по баскетболу, на который ехала команда детско-юношеской спортивной школы из Волгограда. Об этом на своей странице в Instagram сообщил руководитель региона Рашид Темрезов.
"Ребята ехали к нам, в Карачаево-Черкесию, на традиционный турнир по баскетболу. Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь родным и близким погибших и пострадавших. Мы разделяем вместе с вами боль утраты, готовы оказать помощь и поддержку семьям детей. Мы приняли решение отменить соревнования, все участники отнеслись к этому с пониманием", – говорится в его сообщении.
Авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что жертвами ДТП стали пять детей. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.
В связи с произошедшей трагедией ГУ МЧС России по Волгоградской области организовало горячую линию для работы с родственниками пострадавших. Обратиться можно по телефонам +7 (8442) 23-02-82 и +7 (8442) 23-02-73.
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