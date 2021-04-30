Горячую линию организовали для родных пострадавших в ДТП на Ставрополье

19:18
Фото: ТАСС/ГИБДД России
Горячую линию открыли для родственников пострадавших в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.
"В ГУ МЧС России по Волгоградской области организована горячая линия для работы с родственниками пострадавших", – подтвердили в пресс-службе регионального ведомства.
Для обращений доступны телефонные номера +7 (8442) 23-02-82 и +7 (8442) 23-02-73.
На месте происшествия работает полиция, спасатели, а также психологи МЧС. По предварительным данным, легковой автомобиль при обгоне задел грузовик, в результате чего последний упал и перевернулся. Столкновение с автобусом произошло после того, как грузовая машина перекрыла часть дороги.
Авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. Согласно последним данным, 5 человек погибли, 9 пострадали.
Следователи уже возбудили уголовное дело по факту ДТП.
В Ставропольском крае в ДТП попал микроавтобус, который вез юных спортсменов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: