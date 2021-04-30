Горячую линию организовали для родных пострадавших в ДТП на Ставрополье

Фото: ТАСС/ГИБДД России

Горячую линию открыли для родственников пострадавших в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.

"В ГУ МЧС России по Волгоградской области организована горячая линия для работы с родственниками пострадавших", – подтвердили в пресс-службе регионального ведомства.

Для обращений доступны телефонные номера +7 (8442) 23-02-82 и +7 (8442) 23-02-73.

На месте происшествия работает полиция, спасатели, а также психологи МЧС. По предварительным данным, легковой автомобиль при обгоне задел грузовик, в результате чего последний упал и перевернулся. Столкновение с автобусом произошло после того, как грузовая машина перекрыла часть дороги.

Авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. Согласно последним данным, 5 человек погибли, 9 пострадали.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту ДТП.

