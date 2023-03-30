Девять военных погибли в результате столкновения вертолетов ВС США в Кентукки

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Девять американских военных погибли после столкновения вертолетов армии страны в штате Кентукки. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя сухопутных сил.

"Девять военнослужащих погибли после того, как два вертолета Black Hawk сухопутных сил США разбились при выполнении учебного задания", – подчеркивается в заявлении.

Согласно информации телеканала Fox, крушение случилось вечером в среду, 29 марта. Вертолеты принадлежали 101-й воздушно-десантной дивизии США.

До этого военная база Форт-Кэмпбелл сообщила о столкновении вертолетов Вооруженных сил США в ходе учений. Инцидент произошел в округе Тригг. Члены экипажа находились в двух вертолетах HH60 Black Hawk во время обычной учебной миссии, добавила база.

Ранее СМИ сообщили, что два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом в районе города Гуидония-Монтечельо. По данным прессы, оба пилота скончались.

Само столкновение случилось во время отработки совместных маневрирований. Один из самолетов рухнул на здание, второй – разбился в поле.

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