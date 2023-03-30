Два вертолета ВС США столкнулись над Кентукки в ходе учений на военной базе

Фото: twitter.com/HamdiCelikbas

В ходе учений на военной базе Форт-Кэмпбелл в американском штате Кентукки столкнулись два вертолета Вооруженных сил Соединенных Штатов. Соответствующее заявление военной базы опубликовано в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

Инцидент произошел примерно в 22:00 29 марта (05:00 30 марта по московскому времени) в округе Тригг.

"Члены экипажа находились в двух вертолетах HH60 Black Hawk во время обычной учебной миссии, когда произошел инцидент," – говорится в сообщении.

Каких-либо подробностей о жертвах или пострадавших пока что нет.

Ранее в СМИ поступила информация, согласно которой два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом в районе города Гуидония-Монтечельо. По данным прессы, оба пилота скончались.

Само столкновение случилось во время отработки совместных маневрирований. Один из самолетов рухнул на здание, второй – разбился в поле. Помимо них, в тренировках участвовали еще два самолета, они вернулись на базу без происшествий.

Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись в 20 километрах от Рима

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