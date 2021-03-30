Хозяин квартиры в Зеленодольске, где произошел взрыв газа, ранее угрожал уничтожить жилье

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

Хозяин квартиры в Зеленодольске, где произошел взрыв газа, злоупотребляет алкоголем и ранее угрожал уничтожить квартиру, рассказали в пресс-службе СК РФ по Татарстану.

В ведомстве добавили, что родственники мужчины обращались в психоневрологический диспансер, чтобы его госпитализировали, но в медучреждении им отказали.

"По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации", – приводит сообщение регионального СК ТАСС.

Вечером 29 марта в девятиэтажном доме по улице Ленина, 39А, в Зеленодольске взорвался газ. При этом открытого горения после хлопка не наблюдалось.

В результате случившегося обрушились семь квартир. В первые часы после трагедии сообщалось об одном погибшем, по позднее появилась информация об увеличении числа жертв до двух.

В Следственном комитете Татарстана возбудили три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, о халатности и о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В качестве основной причины случившегося следователи называют утечку бытового газа.