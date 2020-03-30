В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет

30 марта, 22:18
Фото: Москва24/Антон Великжанин
В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пожилых пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
"В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Возраст пациентов – от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких", – сообщили в штабе.
Согласно официальной информации, все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. У них также были диагностированы хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое погибших страдали сахарным диабетом.
В оперативном штабе напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать режим самоизоляции и не покидать квартиру без веских оснований, указанных в распоряжении мэра Москвы.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.
В понедельник, 30 марта, заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что ситуация с соблюдением условий самоизоляции в столице улучшилась.
За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.
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