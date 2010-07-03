Работу выезжавших на ДТП на Можайке полицейских проверит СК

Столичные следователи проверят действия сотрудников полиции, которые выезжали на смертельное ДТП на Можайском шоссе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на московский главк СК.
Действия полицейских оценят по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Халатность".
Тем временем СК показал в WhatsApp запись допроса обвиняемого в ДТП Муслима Джамбекова. На кадрах с молодым человеком беседует следователь. Рядом сидит один из инспекторов, который был на месте трагедии.
На видео следователь интересуется, правда ли инспектор, провожавший Джамбекова к скорой, отпустил его, узнав, что он был за рулем Gelandewagen. Водитель внедорожника отвечает: "Не помню".
Жертвами аварии стали молодая женщина и ее дочь. Главу семьи отвезли в больницу с сотрясением и ушибами. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места.
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