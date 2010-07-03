Работу выезжавших на ДТП на Можайке полицейских проверит СК

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Столичные следователи проверят действия сотрудников полиции, которые выезжали на смертельное ДТП на Можайском шоссе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на московский главк СК.

Действия полицейских оценят по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Халатность".

Тем временем СК показал в WhatsApp запись допроса обвиняемого в ДТП Муслима Джамбекова. На кадрах с молодым человеком беседует следователь. Рядом сидит один из инспекторов, который был на месте трагедии.

На видео следователь интересуется, правда ли инспектор, провожавший Джамбекова к скорой, отпустил его, узнав, что он был за рулем Gelandewagen. Водитель внедорожника отвечает: "Не помню".

Жертвами аварии стали молодая женщина и ее дочь. Главу семьи отвезли в больницу с сотрясением и ушибами. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места.

Спустя несколько дней Муслим Джамбеков сам пришел в полицию после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова.

30 марта Дорогомиловский суд арестовал Джамбекова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".