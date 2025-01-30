Обвиняемый в ношении оружия блогер Рабаданов закрыл студию, откуда вел эфиры

Фото: vk.com/Рабазан Рабаданов

Спортивный комментатор, общественник и блогер из Дагестана Рамазан Рабаданов, обвиняемый в ношении оружия, закрыл офис, откуда вел свои эфиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиля Хадулаева.

"Дядя Рамазан, известный телекомментатор Рамазан Рабаданов, закрыл свой офис, откуда он вел свои знаменитые эфиры, и ликвидировал имущество студии", – говорится в сообщении.

Рабаданов был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В том же месяце Ленинский суд Махачкалы арестовал блогера на два месяца.

Вскоре Рабаданов заявил о своем решении покинуть медийное поле, удалить социальные сети и вернуться к работе над диссертацией. В январе 2025 года ему смягчили приговор, отпустив под домашний арест.

