Спортивный комментатор Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов

Фото: телеграм-канал "Шамиль Хадулаев"

Спортивный комментатор и общественник Рамазан Рабаданов, задержанный в Дагестане, подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Ленинского суда Махачкалы.

Рабаданов был заключен под стражу накануне. Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев. По его словам, комментатора посадили в изолятор временного содержания. При этом правоохранительные структуры не давали никаких официальных комментариев по данному факту.

Между тем следователи задержали экс-замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей. Правоохранители считают, что с 2013 по 2023 год подозреваемый получил незаконную денежную выплату от руководителя коммерческой организации за содействие в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.