ОНК: в Дагестане задержан спортивный комментатор Рамазан Рабаданов

Фото: телеграм-канал "Шамиль Хадулаев"

В Дагестане задержали известного спортивного комментатора и общественника Рамазана Рабаданова, рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале.

"Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега общественник Рамазан Рабаданов", – написал он, добавив, что на данный момент комментатор находится в изоляторе временного содержания Махачкалы.

При этом официальной информации от правоохранительных структур по данному факту пока нет.

Ранее бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова обвинили в убийстве, совершенном на территории республики в 2006 году. Уголовное дело было возбуждено в 2006 году в Кизилюртовской межрайонной прокуратуре по статьям 30, 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), а также 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение оружия"). Следствие по данному делу несколько раз временно приостанавливалось и возобновлялось вновь.