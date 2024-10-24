Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Мужчина задушил посетителя ресторана в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 23 октября в одном из ресторанов в Махачкале. СК уточнил, что 44-летний мужчина из-за неприязни поругался с одним из посетителей. Во время ссоры подозреваемый обхватил рукой шею оппонента сзади и начал душить его, в результате чего последний умер от асфиксии.

Злоумышленника после произошедшего задержали. На него завели дело по статье об убийстве. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его аресте, уточнило следствие.

Ранее прокуратура возбудили дело по статье "Убийство" на мужчину, который задушил ремнем сожительницу в Москве. После убийства он попытался скрыть все следы. Мужчина погрузил тело на тележку, чтобы вывезти из квартиры, но его увидел знакомый, который вызвал полицию.

