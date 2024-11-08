Спортивный комментатор Рамазан Рабаданов арестован в Дагестане

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Спортивный комментатор, общественник и блогер Рамазан Рабаданов арестован Ленинским судом Махачкалы по уголовному делу о незаконном обороте оружия, передает ТАСС.

По данным судебной инстанции, он заключен под стражу на два месяца.

Накануне председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев заявил о задержании Рабаданова. По его словам, комментатор был помещен в изолятор временного содержания.

Между тем следователи Дагестана задержали экс-замминистра образования и науки по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей. Правоохранители считают, что с 2013 по 2023 год подозреваемый получил незаконную денежную выплату от руководителя коммерческой организации за содействие в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Сейчас же следователи закрепляют доказательственную базу по делу.