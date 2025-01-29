Блогер из Дагестана задержан за видео с манекеном за рулем машины

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/@_shamil__kerimov_

Блогер из Дагестана Шамиль Керимов, пустивший автомобиль с манекеном за рулем по проезжей части, арестован на 15 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Керимов опубликовал видео в Сети, на котором видно, что блогер на оживленной дороге сажает за руль машины манекен из алюминиевых банок и выходит из авто. На кадрах запечатлено, как сотрудники ДПС пытались остановить подозрительный автомобиль, а затем отправились в погоню.

"На данный момент молодой человек задержан на 15 суток. По статье 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания")", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что сейчас решается вопрос о возбуждении против Керимова уголовного дела по статье 267.1. УК РФ ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств").

В свою очередь, сам блогер заявил, что видео было снято для конкурса, проводимого другим блогером. Он подчеркнул, что на момент съемки в машине находился еще один человек, который пересел на водительское кресло, как только блогер вышел из авто.

"Категорически порицаю такое сам, так что не повторяйте за мной", – добавил Керимов.

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