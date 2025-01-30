В Москве задержаны бывшие заместители экс-главы "Роснано" Чубайса

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В Москве задержаны бывшие заместители экс-главы компании "Роснано" Анатолия Чубайса, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что арест был произведен в рамках дела о превышении полномочий. По словам собеседника агентства, на данный момент ведутся следственные действия и обыски.

"Статус задержанных будет определяться в ходе следственных действий", – добавили в правоохранительных органах.

В октябре 2024 года стало известно о хищении свыше 13 миллиардов рублей в ходе создания российского планшета из компании-разработчика. Правоохранители установили причастность к преступлению бывшего генерального директора ООО "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, чья компания была учреждена "Роснано".

Сам Чубайс, по заверениям некоторых СМИ, уехал из России в 2022 году, когда покинул пост спецпредставителя президента России. Позже выяснилось, что он вернулся в Израиль.

Владимир Путин, комментируя фотографии Чубайса оттуда, заявил, что тот "удрал и прячется", вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании, которую он возглавлял. При этом уголовных дел против Чубайса в России не заведено, сообщил Путин, предположив, что экс-глава "Роснано" боится, что в конечном итоге это приведет к их возникновению.

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию Чубайса, обвинив его в реформе российской электроэнергетики, после которой под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, однако генерирующие мощности были приватизированы.