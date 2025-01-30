Reuters: полеты военных вертолетов временно приостановлены в США

Фото: 123RF/wirojsid

Военно-воздушные силы США временно приостановили полеты вертолетов одного из подразделений, судно которого столкнулось с пассажирским самолетом в Вашингтоне. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

К настоящему моменту спасатели извлекли из реки тела 28 погибших. Из них 27 – тела пассажирского лайнера и одно – члена экипажа военного вертолета. Власти США, потеряв надежду найти выживших, завершили этап поисковой операции. Сейчас спасатели перешли к "операции по извлечению".

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы. ЧП прокомментировали и в Международном союзе конькобежцев (ISU), заявив, что находятся в тесном контакте с Ассоциацией фигурного катания США.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

