Двух человек сбили на проспекте Вернадского в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель сбил двух человек в Ломоносовском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Вернадского в районе дома 33. Автомобилист не заметил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Киевском шоссе в Москве столкнулись два грузовика. Авария произошла на 57-м километре трассы. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Накануне три автомобиля столкнулись в Ленинском городском округе. Травмы получили семь человек. На 2-м километре автодороги М2 Крым – Федюково водитель легковушки Volkswagen выехал на встречку.

