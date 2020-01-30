Водитель сбил пожилую женщину около БЦ на севере столицы

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Водитель сбил пожилую женщину у бизнес-центра, который находится на 5-й улице Ямского поля на севере столицы, говорится в сообщении Госавтоинспекция Москвы в Twitter.

"Сегодня в 09:40 на 5-й улице Ямского поля в районе дома 5 водитель, управляя легковым транспортным средством, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги предварительно в зоне действия пешеходного перехода", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате произошедшего пострадал один человек. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Обстоятельства случившегося выясняются.

По данным Агентства "Москва", после ДТП женщина стала бить по машине.

Ранее водитель иномарки сбил пешехода на улице Коломенской. В результате наезда пешеход получил травмы, его госпитализировали.

