Вылетевший в Ростов самолет вернулся во Внуково из-за технических проблем

Фото: flightradar24.com

Самолет авиакомпании "Ютейр" рейсом Москва – Ростов вернулся в аэропорт Внуково из-за технических проблем.

Уточняется, что на борту сработал датчик положения закрылков. Командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.

Ранее сообщалось, что более 30 рейсов перенесли в трех столичных аэропортах. В частности, во Внуково было задержано 13 рейсов. Причины изменений в расписании не были установлены.

В свою очередь, во Внуково назвали ложной информацию о приостановке вылетов, которая распространилась в телеграм-каналах.