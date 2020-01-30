Во Внуково опровергли информацию о приостановке вылетов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Информация о приостановке вылетов в аэропорту Внуково, которая распространилась в Telegram-каналах, является ложной. Данное заявление сделали представители воздушной гавани на запрос Агентства "Москва".

"Не подтверждаем. Был один рейс, который вылетел с задержкой", – пояснили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, представители Внуково подчеркнули, что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что более 30 рейсов перенесли в трех столичных аэропортах. Во Внуково было задержано 13 рейсов. В Домодедово перенесли время вылета для 7 самолетов, еще 7 лайнеров не взлетели вовсе. А в Шереметьево задержали 4 рейса. Причины изменений в расписании не были установлены.