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Москва 24

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Происшествия

11:38

В Шереметьево опровергли информацию о застрявшем на ВПП самолете

происшествия транспорт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Новость о застрявшем на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в Шереметьево самолете не соответствует действительности, сообщили Агентству "Москва" представители пресс-службы аэропорта.

"Воздушное судно не застревало на ВПП-3. Самолет запросил тягач на рулежной дорожке (не на ВПП), но в конечном итоге продолжил руление самостоятельно", – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в Шереметьево добавили, что сбоев в работе аэропорта не произошло, авиагавань работает в штатном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что самолет рейса Дели – Москва после посадки в Шереметьево застрял на ВПП из-за малой тяги двигателя.

Компания "Аэрофлот" ранее заявила о намерении привлечь грузчиков аэропорта к ответственности после гибели кошек, которые транспортировались рейсом из Нью-Йорка в Москву. С инициативой возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животными выступает владелец умерших от травм и обморожения кошек.

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