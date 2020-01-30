Подмосковный детский омбудсмен вылетела на помощь семье оставленных в Шереметьево детей

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Фото: twitter.com/Press__MO
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова вылетела в Хабаровский край, чтобы оказать помощь семье оставленных в Шереметьево мальчиков.
Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области в Twitter, омбудсмен выяснит, как обстоят дела в семье пятилетнего Ивана и восьмилетнего Владислава.
"Наша задача – изучить ситуацию в семье, узнать, что необходимо сделать, какое оказать содействие. Мы надеемся, что ситуация вскоре разрешится, а пока продолжим всячески поддерживать и помогать ребятам", – сказала Мишонова.
В пресс-службе добавили, что дети, который сейчас находятся в Химкинской больнице, прошли все необходимые обследования. По словам врачей, мальчики здоровы. 27 января детям организовали экскурсию в красногорский океанариум.
Ранее сообщалось, что мальчиков могут отдать бабушке с дедушкой или вернуть матери. Окончательное решение должны принять органы опеки.
26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту. Следователи установили личности родителей детей. После того как отец оставил детей, он улетел в Ростов-на-Дону.
Было возбуждено уголовное дело. Позднее мужчина пришел к следователям с повинной и дал показания.
Мать заявила, что готова забрать мальчиков. В то же время сообщалось, что родители в разводе и она не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Мужчина просил не отдавать сыновей матери.
Оставленных в Шереметьево детей могут вернуть в родную семью
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