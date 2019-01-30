Появилось видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира

Кадры допроса петербуржца Андрея Тищенко, задержанного в Сочи за дебош на борту рейса Санкт-Петербург – Анталья, опубликован на YouTube-канале СК РФ.

Общаясь со следователями, мужчина 1985 года рождения заявил, что был пьян и ничего не помнит. Перед отлетом он выпил алкоголь из duty-free. О своем поведении в воздухе Тищенко узнал от полицейских. "По их словам, я хулиганил", – сказал дебошир.

Жителю Петербурга вменяют хулиганство. В ближайшее время сотрудники СК намерены попросить суд об аресте пассажира.

Ранее сообщалось, что авиадебошир избил стюардессу во время полета. Из-за этого самолет был вынужден приземлиться в Сочи. После задержания мужчина стал фигурантом уголовного дела, а усмирявшие его бортпроводники продолжили полет в Анталью.

