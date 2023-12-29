В Днепре после взрывов остановили движение некоторых автобусов

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Движение ряда автобусов, троллейбусов и трамваев остановили в Днепре после взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В частности, взрывы прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе в украинской столице системы противовоздушной обороны. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях. По его информации, в Подольском районе горит склад.

Также говорилось о взрывах в пригороде Днепропетровска и в Харькове. По словам главы Харькова Игоря Терехова, в городе уже третья волна ударов. Наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

Ранним утром серия взрывов прогремела во Львове и Харькове. Мэр Львова Андрей Садовой рассказал о двух прилетах. Взрывы произошли на объекте критической инфраструктуры, после которых вспыхнул пожар.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремело не менее шести взрывов. Кроме того, сообщалось о взрывах в Черкассах. Сирены воздушной тревоги работают почти на всей территории Украины.