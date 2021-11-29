Режим ЧС ввели в Кемеровской области в связи со взрывом на шахте "Листвяжная"

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кемеровской области в связи с аварией на шахте "Листвяжная". Распоряжение губернатора региона Сергея Цивилева опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Уточняется, что такой режим введен из-за гибели людей.

"Ввести режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что почти 450 нарушений выявили на шахтах Кузбасса после аварии на шахте "Листвяжная". Возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения

По фактам нарушений открыли дело о халатности. Обвиняемые в преступлении заключены под стражу. Сейчас сотрудники прокуратуры продолжают проверки. В случае необходимости прокуроры будут принимать меры по реагированию на нарушения.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.