В полиции подтвердили задержание болельщиков после матча ЦСКА – "Зенит" в Москве

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В полиции подтвердили задержание футбольных фанатов после окончания матча ЦСКА – "Зенит" на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы столичного главка МВД.

Как пояснили в полиции, ряд болельщиков были доставлены в территориальные отделы МВД для разбирательства. Там допустили, что некоторые граждане могут быть привлечены к установленной законом ответственности.

В пресс-службе МВД не уточнили причину задержания болельщиков.

В воскресенье петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0.

После игры болельщиков ЦСКА почти час не выпускали с трибуны. За это время фанаты успели устроить фаер-шоу прямо на стадионе.

После этого несколько десятков болельщиков были задержаны полицией. Как заявлял источник ТАСС, речь идет о порядка 30 футбольных фанатах.