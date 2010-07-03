Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Семь пострадавших в ДТП в Доминикане россиян вернутся в Россию в пятницу

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне вернутся на родину через неделю. Об этом сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня вылетают восемь человек. В субботу еще семь или восемь человек будут выписаны из больницы. Что касается остальных больных, состояние их стабильное. <...> Как меня заверили представители туроператора и медики, все больные через неделю будут отправлены в Москву, за исключением двух больных", – сказал он.

Евдокимов добавил, что в субботу врачи проведут сложную операцию женщине на позвоночнике. Он уточнил, что всего под наблюдением врачей находится 21 человек, из них девять – в интенсивной терапии. Некоторым из них предстоит перенести операцию.

Остальные пострадавшие находятся в обычных палатах, у них незначительные повреждения. В ближайшее время их планируют выписать, отметила представитель турагенства Anex Tour Валерия Ферафонтова.

Она добавила, что к пострадавшим из интенсивной терапии прилетают родственники, которым предоставят проживание, питание и билеты.



Авария с участием российских туристов в Доминикане произошла во вторник, 26 ноября. Пассажирская машина столкнулась с грузовиком, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия автобус перевернулся. Всего в салоне находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

В ДТП никто не погиб. В то же время пострадали 27 человек, их госпитализировали. Известно, что почти все они – москвичи. Всех пострадавших направили в клинику в Санто-Доминго. Часть людей перевезли в больницу с помощью вертолетов.

Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет 40 тысяч долларов, и в покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.

Следственный комитет России инициировал доследственную проверку по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.

Для родственников российских туристов, пострадавших в ДТП, открыта горячая линия с представителем принимающей компании-туроператора. Позвонить можно по номеру +18098334570.

