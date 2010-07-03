Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

09:16
Семь пострадавших в ДТП в Доминикане россиян вернутся в Россию в пятницу
Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне вернутся на родину через неделю. Об этом сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня вылетают восемь человек. В субботу еще семь или восемь человек будут выписаны из больницы. Что касается остальных больных, состояние их стабильное. <...> Как меня заверили представители туроператора и медики, все больные через неделю будут отправлены в Москву, за исключением двух больных", – сказал он.
Евдокимов добавил, что в субботу врачи проведут сложную операцию женщине на позвоночнике. Он уточнил, что всего под наблюдением врачей находится 21 человек, из них девять – в интенсивной терапии. Некоторым из них предстоит перенести операцию.
Остальные пострадавшие находятся в обычных палатах, у них незначительные повреждения. В ближайшее время их планируют выписать, отметила представитель турагенства Anex Tour Валерия Ферафонтова.
Она добавила, что к пострадавшим из интенсивной терапии прилетают родственники, которым предоставят проживание, питание и билеты.
Авария с участием российских туристов в Доминикане произошла во вторник, 26 ноября. Пассажирская машина столкнулась с грузовиком, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия автобус перевернулся. Всего в салоне находились 39 российских туристов, два гида и водитель.
В ДТП никто не погиб. В то же время пострадали 27 человек, их госпитализировали. Известно, что почти все они – москвичи. Всех пострадавших направили в клинику в Санто-Доминго. Часть людей перевезли в больницу с помощью вертолетов.
Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет 40 тысяч долларов, и в покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.
Следственный комитет России инициировал доследственную проверку по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.
Для родственников российских туристов, пострадавших в ДТП, открыта горячая линия с представителем принимающей компании-туроператора. Позвонить можно по номеру +18098334570.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: