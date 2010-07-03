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02:29

21 россиянин остается в больнице после ДТП в Доминикане

происшествия ДТП за рубежом

Фото: соцсети

Более 20 россиян находятся в больнице после ДТП в Доминикане. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя организовавшего поездку туроператора Anex Tour.

"Двадцать один человек в госпитале, из них девять – интенсивная терапия, остальные под наблюдением врачей. Те, кто выписан из больниц, обеспечены жильем и питанием", – проинформировал представитель компании.

Он также отметил, что в данный момент организовывается вылет родственников к пострадавшим, находящимся в интенсивной терапии. Родным будет предоставлено необходимое питание и проживание. Туроператор подчеркнул, что семеро попавших в ДТП граждан России отправились на родину в тот же день.

"Завтра улетают восемь человек, остальные частями первого числа (декабря – прим.) и позднее", – резюмировал представитель компании.

26 ноября туристический автобус попал в ДТП с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе на момент столкновения находились 39 российских туристов. В результате аварии никто не погиб.

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