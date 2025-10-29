G1: власти Рио-де-Жанейро подтвердили гибель 132 человек в боях с наркоторговцами

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

Власти Рио-де-Жанейро подтвердили, что в ходе операции правоохранителей против банд наркоторговцев погибли 132 человека, сообщает местный портал G1.

Согласно данным журналистов, местные жители обнаружили тела еще 72 человек, чья принадлежность к бандам пока не установлена. Погибших переместили на одну из главных площадей, чтобы их смогли опознать родственники.

Как ранее сообщили ТАСС источники, среди жертв есть члены преступных группировок и сотрудники правоохранительных органов, а также более 50 мирных жителей.

Собеседники агентства утверждают, что гражданские погибли под перекрестным огнем. При этом губернатор штата Клаудиу Кастру отрицает это.

Глава неправительственной организации "Мирный Рио" Антониу Карлос Коста сообщил РИА Новости, что члены объединения требуют отставки губернатора.

"Кадры произошедшего облетели мир. Возникает вопрос: что будет с ответственными за эти убийства?.. Во имя правосудия..." – сказал он.

В связи с происходящим президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созвал экстренное совещание правительства, передает газета O Globo. Он вынес на рассмотрение внедрение в Рио-де-Жанейро "режима закона и порядка" – специальной меры по привлечению вооруженных сил республики для обеспечения безопасности.

Бразильская полиция провела крупнейшую в истории Рио-де-Жанейро операцию против наркоторговцев 29 октября. В рейде было задействовано около 2,5 тысячи правоохранителей, а целью стали члены одной из сильнейших группировок – "Красной команды". Глава Минюста Бразилии Рикардо Левандовски назвал операцию "кровавой".

В ходе противостояний преступники открывали огонь из автоматов, поджигали баррикады и использовали беспилотники со взрывчаткой. Из-за перестрелок в городе закрывали школы, больницы, прекращалась работа общественного транспорта.

Всего полицейские арестовали 81 человека и выполнили свыше 250 ордеров на обыски и задержания.