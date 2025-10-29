Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 17:54

Происшествия
Главная / Новости /

G1: число жертв в боях с наркоторговцами в Рио-де-Жанейро может достигнуть 128

Число жертв в боях с наркоторговцами в Рио-де-Жанейро может достигнуть 128

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

Число погибших в боях с наркоторговцами в Рио-де-Жанейро, предварительно, может достигать 128 человек. Об этом сообщает новостной портал G1.

В материале уточняется, что жители фавел, где проводилась операция против банды "Красная команда", вынесли на площадь Сан-Лукас около 64 тел.

О проведении крупнейшей в истории Рио-де-Жанейро вооруженной операции против наркоторговцев стало известно 29 октября. Рейд начался в северных районах города с участием около 2,5 тысячи правоохранителей. Целью стали банды, действующие в районах Алемао и Пенья.

В ходе противостояний преступники открывали огонь из автоматов, поджигали баррикады и использовали беспилотники со взрывчаткой. Всего полицейские арестовали 81 человека и выполнили свыше 250 ордеров на обыски и задержания.

Из-за перестрелок в городе закрывали школы, больницы, прекращалась работа общественного транспорта. Глава Минюста Бразилии Рикардо Левандовски назвал операцию "кровавой".

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика