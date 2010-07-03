Москвичу продали 10 рублей под видом монеты начала XX века

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ТиНАО задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве с продажей монет на интернет-аукционе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД по ТиНАО ГУ МВД по столице.

По словам 38-летнего потерпевшего, он заказал денежную монету образца начала XX века на одном из сайтов. Продавцу на банковский счет за нее он отправил около 26 тысяч рублей.

Получив посылку, мужчина обнаружил вместо своей покупки 10-рублевую монету современного образца.

Задержанным оказался 25-летний москвич. В отношении него заведено уголовное дело о мошенничестве. Мужчину отпустили под обязательство о явке.

Ранее в столице задержали злоумышленников, которые на протяжении 10 лет занимались присвоением чужих квартир по поддельным завещаниям.